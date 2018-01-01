"Будто из "ДНР" и не уезжала". На украинском ТВ нашли рекламу с пропагандистом "ДНР": видео

Мужчину-пропагандиста боевиков "спалила" его бывшая коллега.

Пропагандист Михаил Бовдуй facebook.com/eleonora.borysova

В украинском телеэфире свободно показывается рекламный ролик, в котором отснялся пропагандист группировки "ДНР" Михаил Бовдуй.

В воскресенье, 22 апреля, на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала пользовательница Элеонора Борисова.

По ее словам, некогда ей приходилось работать с Бовдуем в Донецком театре оперы и балета.

"Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ей никогда не простим". Теперь он несет донецким детям ДНРовскую пропаганду. Включаешь украинское ТБ - и будто из "ДНР" и не уезжала", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из Украины выдворили российского журналиста-пропаганлиста, работавшего в "ДНР".

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