"Бум и ему пи**ец". 7-летний ребенок рассказал, как помогает боевикам "ДНР" убивать украинцев

Мальчик Никита дал интервью в камуфляжной форме и с шевроном "ДНР".
Никита, облаченный в камуфляжную форму с шевроном "ДНР" и с маской на лице, рассказал о своем участии в боевых действиях. Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.
"Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему "бум" и все. Ему пи**ец", — рассказал маленький пособник террористов.
Напомним, ранее активный сторонник "ДНР" откровенно рассказал о ненависти и агрессии со стороны мирного населения на оккупированном Донбассе.
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