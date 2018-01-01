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"Бум и ему пи**ец". 7-летний ребенок рассказал, как помогает боевикам "ДНР" убивать украинцев

Сегодня, 17:52

Мальчик Никита дал интервью в камуфляжной форме и с шевроном "ДНР".

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7-летний мальчик рассказал о помощи боевикам "ДНР" Скриншот/Facebook А.Тверского
Проживающий на временной оккупированной территории Донецкой области 7-летний мальчик по имени Никита рассказал, как помогает боевикам "ДНР" убивать украинцев.

Никита, облаченный в камуфляжную форму с шевроном "ДНР" и с маской на лице, рассказал о своем участии в боевых действиях. Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.

"Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему "бум" и все. Ему пи**ец", — рассказал маленький пособник террористов.

Напомним, ранее активный сторонник "ДНР" откровенно рассказал о ненависти и агрессии со стороны мирного населения на оккупированном Донбассе.

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Теги:  
ДНР, Донбасс, ребенок, боевики
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