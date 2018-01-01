Бунт в Николаевском СИЗО: с заключенными удалось договориться, погрома избежали

По словам администрации, подозреваемые отказывались после прогулки возвращаться в камеры.
Собеседник в Николаевском следственном изоляторе управления государственной пенитенциарной службы в Николаевской области сообщил "Преступности.НЕТ", что зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.
Источник сообщил журналистами, что бунт продолжался до 18:00. Некоторые сотрудники СИЗО уже написали заявления на увольнение, поскольку ничего не могли сделать с ситуацией. Администрация следственного изолятора просила прислать подмогу из одесского подразделения, однако просьба была проигнорирована.
Отмечается, что некоторые подследственные были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако к 18:00 они зашли в камеры. Периметр здания был оцеплен на случай, если задержанные захотят совершить массовый побег.
Спикер полиции Николаевской области Елена Бережная на странице в Facebook пояснила, что правоохранители в ситуацию не вмешиваются, поскольку СИЗО — компетенция пенитенциарной службы.
"Коллеги! СИЗО — это компетенция пенитенциарной службы! Это отдельная служба! Мы не заходим внутрь, не комментируем, не влияем! Будет наша компетенция — будем комментировать! Спасибо за понимание", - написала представитель правоохранительных органов.
"8 апреля в Николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Ситуация контролируема, с подозреваемыми ведутся переговоры. Никаких бунтов или погромов не зафиксировано", - сказали в комментарии Укринформу в Николаевском СИЗО.
Ранее сообщалось, что из Харьковского следственного изолятора 29 марта сбежал ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой, которого обвиняют в незаконном завладении транспортным средством.