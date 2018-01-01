Бывшего узника террористов "ДНР" ученого Козловского лишили пенсии

Известного ученого-религиоведа не миновала чаша многих и многих переселенцев.

Игорь Козловский 112 Украина

Пенсионный фонд Украина перестал выплачивать пенсию освобожденному зимой из плена террористов "ДНР" изветному ученому-религиоведу Игорю Козловскому.

Такие сведения обнародовали координатор организации "Донбасс-SOS" Ольга Гвоздева и нардеп Алексей Рябчин, сообщает портал "Новости Донбасса".

По их словам, основанием для прекращения выплаты пенсий Игорю Козловскому, имеющему статус переселенца, стал тот факт, что он уезжал за границу. Ученый действительно ездил в разные страны Европы, где общался с представилями СМИ и политикума как свидетель военного конфликта на Донбассе.

Ранее Козловский рассказал прессе, что сейчас много путешествует и встречается с разными людьми. Он сообщил, что в Чехии встречался с президентом Милошем Земаном, был в Лондоне, в Брюсселе выступал в Европарламенте.

По данным Рябчина, сейчас Козловский проходит процедуру обновления выплат, "однако это не исключает того, что после следующей поездки за границу ситуация не повторится".

Напомним, ранее Игорь Козловский рассказал о пытках в плену террористов "ДНР".

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