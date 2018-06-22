Бывшему пленнику "ДНР" Козловскому выплатили пенсию и сделали перерасчет

В Пенсионном фонде отрапортовали о молниеносной реакции на проблему.
Как сообщает Громадське радио, ученому перечислили пенсию за май и июнь, а также сотрудники Пенсионного фонда провели перерасчет и насчитали доплату к пенсионным выплатам.
В госструктуре отчитались о том, что все начисления произведены, однако по состоянию на 18:00 Козловский отметил, что ему на счет деньги пока не поступили.
Напомним, во время интервью Козловский пожаловался, что на протяжении нескольких месяцев не получает в Украине пенсию. В Пенсионном фонде заявили, что заморозили выплаты из-за поездок ученого заграницу.
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