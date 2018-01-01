Бывший чиновник "Автодора" строил баррикады для "Беркута" во время Майдана - Генпрокуратура

Данные озвучил глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Бойцы "Беркута" korrespondent.net

Генпрокуратура подозревала одного из руководителей "Укравтодора" в том, что во время протестов на Майдане в 2014-м он по собственной инициативе строил бетонные баррикады для бойцов спецподразделения "Беркут"

Такую информацию на брифинге озвучил глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает "Лига.нет".

"Установлено, что строительство баррикад на улице Институтской осуществлялось одним из руководителей Укравтодора, который имел контакты даже с бывшим президентом Украины. Строительство бетонных баррикад, которые использовались Беркутом, они никоим образом не финансировались государством. То есть, они возводились по собственной инициативе этого руководителя, и ему инкриминируется содействие препятствованию проведению митингов и собраний в центральной части Киева", - сообщил Горбатюк.

Он уточнил, что данное уголовное дело было закрыто из-за смерти подозреваемого.

Кроме того, Горбатюк отметил, что в общей сложности по убийствам протестующих во время Революции Достоинства расследовалось 13 уголовных производств. 35 лицам было сообщено о подозрении, 28 человек находятся в розыске. Два обвинительных акта по пяти бойцам киевского "Беркута" рассматриваются в Святошинском райсуде. Они обвиняются в причастности к расстрелу 48 протестующих и 80 раненых.

Напомним, ранее Горбатюк в интервью "Главреду" рассказал о том, что СБУ умалчивает информацию о деятельности ФСБ во время Майдана.