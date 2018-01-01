Бывший офицер ВСУ рассказал, почему бесполезно перевооружать новейшими танками "Оплот" армию

Экс-командир танкового взвода Алексей Бобовников высказал свое мнение в эфире украинского телевидения.

танк "Оплот" УНИАН

Экс-офицер Вооруженных Сил Украины Алексей Бобовников, в свое занимавший должность командира танкового взвода, почему командование не осуществляет массовое перевооружение армии новейшими танками типа "Оплот".

Согласно информации, озвученной Бобовниковым в интервью одному из украинских телеканалов, фактическая мощность завода, который производит "Оплоты", составляет всего десять танков в течение года. Соответственно, для того, чтобы перевооружить любую из танковых бригад необходимой по штатному расписанию сотней боевой машин, понадобится минимум десятилетний срок.

"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют […] Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк", — подытожил Бобовников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военнослужащие на "Оплотах" заняли последнее место на танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge. Поздне в Сети появился видеоролик того, как бойцы ВСУ показывают кабину такого танка и с обильным использованием матерщины комментируют его неисправности.

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