Бывший охранник Моторолы в рядах ВСУ: что известно о перебежчике

На сторону Украины этот универсальный солдат перешел после третьего плена.

Евгений Листопад до военного конфликта на Донбассе занимался бодибилдингом Фото: 061.ua

Евгений Листопад, экс-охранник одиозного боевика Моторолы , до начала боевых действий проживал в райцентре Васильевка, что в 50 км от Запорожья. Он занимался бодибилдингом и военно-исторической реконструкцией.

Листопад даже участвовал в соревнованиях, видео его выхода на сцену опубликовано в YouTube.

На Донбасс мужчина попал летом 2014 года, где воевал в составе отрядов Игоря Гиркина, однако вскоре был задержан "Правым сектором". Как пишет 061, во время допроса он рассказал, что за участие в конфликте на стороне сепаратистов ему пообещали российское гражданство и работу охранника в Крыму.

Впоследствии Листопад смог избежать наказания и вышел на свободу. Причины такого развития событий неизвестны, однако, по одной из версий, его из застенков СБУ выкупила мать, которая занималась адвокатской практикой.

Затем мужчина сбежал из Украины в Крым и в скором времени снова вернулся на Донбасс, где попал в группировку Моторолы. Его якобы захватили в плен луганские сепаратисты за дезертирство, однако впоследствии отпустили.

После луганского плена Листопад решил перейти на сторону Украины. Татуировку с надписью "ВДВ ДНР" он зарисовал, а на ее месте выбил красно-черный флаг. В интервью он заявлял, что был амнистирован, поскольку раскаялся и прошел проверку спецслужбами.

Напомним, информацию о том, что под захваченной Горловкой Донецкой области в рядах украинских бойцов воюет бывший личный охранник убитого командира банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова по прозвищу Моторола Евгений Листопад, распространил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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