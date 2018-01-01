Бывший украинский дипломат раскрыл детали проплаченной встречи Порошенко с Трампом

Телиженко опроверг информацию, что встреча глав государств якобы была организовала советником Трампа Майклом Коэном.

Дональд Трамп и Петр Порошенко Reuters

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал, как была организована и оплачена встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

По словам Телиженко, встреча лидеров двух стран была организована и оплачена через лоббистскую структуру BGR. "До этого Павел Климкин (глава МИД Украины. - Прим.) имел фото с Трампом - это тоже через официальную проплату BGR", - поведал Телиженко в интервью "Стране", отметив, что посольство было "за бортом".

Он опроверг информацию, что встреча глав государств якобы была организовала советником Трампа Майклом Коэном, пояснив, что все происходило "через влиятельную лоббистскую структуру" BGR. Источник финансирования бывший дипломат при этом не назвал.

"Коэн имеет единственное отношение к Украине через свою супругу, которая просто родом из Харькова", - сказал Телиженко.

Ситуации, при которой встреча двух лидеров стран организовывалась не через посольство, говорит он, "не было даже во времена Януковича", когда у Украины "были прохладные отношения с Соединенными Штатами".

Телиженко также подчеркнул, что встреча Порошенко и Трампа не соответствовала протоколу: "При официальном визите президента его должна сопровождать первая леди, а встречать его перед Белым домом должен был сам Дональд Трамп, как это происходит в случае визитов других глав государств".

В мае "Би-би-си" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы президента США Дональда Трампа, получил от представителей Петра Порошенко 400 тысяч долларов за организацию встречи двух президентов. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

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