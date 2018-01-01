Центр Киева может стать платным из-за проблем с парковкой

Столичные чиновники уверяют, что проанализировали мировой опыт.

Въезд в центр Киева скоро будет платным УНИАН

В центр Киева вскоре можно будет въехать на автомобиле лишь оплатив определенную сумму

"Постепенно ввести платный въезд в центральное ядро города", - сообщается в Facebook на странице Института генерального плана Киева.

Отмечается, что для принятия решения будет учтен мировой опыт решения проблем с парковкой в больших городах. Данные контрмеры якобы снизят масштабные потоки транспорта в центре столицы.

"В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, из них 767 тыс. легковых. Транспортные проблемы усугубляются также из-за масштабных потоков автотранспорта, который направляется в Киев из других регионов Украины, населенных пунктов Киевской области. В город ежедневно в утренний "час пик" въезжает около 100 тыс. автомобилей, из которых около 70 тыс. легковых автомобилей. Большинство из них направляется через центральную часть Киева из-за недостаточного количества объездных магистралей", - рассказывают специалисты.

Для снижения пробок в центре Киева предусмотрено завершение строительства Подольского мостового перехода и строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкому мостовым переходам через речку Днепр.

"На первую очередь намечено строительство Железнодорожного шоссе от Надднепрянского шоссе до бульвара Дружбы Народов. На расчетный период – удлинение Подольского мостового перехода до Воздухофлотского проспекта", - отметили в Институте.

Плату за парковку намерены сделать не фиксированной. Она будет увеличиваться в соответствии с приближением к центру столицы. Планируется также установление перехватывающих паркингов, чтобы часть населения пересаживалась на общественный транспорт.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады разрешили полицейским увозить на эвакуаторе припаркованные автомобили − в том случае, если они препятствуют движению транспорта.

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