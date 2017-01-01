Центр Одессы полностью затопило водой. Фото и видео

В городе к 13.00 выпала половина месячной нормы осадков. Полиция перекрыла в городе несколько центральных улиц.

В Одессе Балковскую и Приморскую улицы перекрыли по причине масштабного подтопления и намерены ограничить проезд еще на нескольких улицах.

Как сообщает Таймер со ссылкой на комментарий пресс-службы полиции, правоохранители перекрывают движение по Приморской улицы от Газового переулка до Военного спуска из-за затопления проезжей части. Издание уточняет, что за полдня в Одессе выпала половина месячной нормы осадков. При этом по прогнозам синоптиков, дождь продлится весь день и большую часть ночи.

На проезжей части в центре города произошло большое скопление воды. Дождеприемники не справляются с большим количеством осадков.

Большая вода внесет изменения и в движение общественного транспорта. В частности, будет скорректирован маршрут троллейбуса №10.

В городе образовались большие по протяженности пробки. И прогнозы пока неутешительные: сотрудники дорожных служб сообщают, что температура воздуха начинает опускаться, вода замерзнет и появится дополнительное препятствие для проезда автомобилей.

По информации местных СМИ, вследствие чрезвычайной ситуации обесточена насосная станция "Жевахова гора" и без воды остались несколько районов Одессы.

Напомним, ранее в Одесской области из-за непогоды населенные пункты Измаил и Арциз остались без электроснабжения.