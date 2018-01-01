Часть экипажа корбля "Норд" убежала из Украины

Пограничники Беларуси пропустили моряков, так как транскрибирование их фамилий в российских паспортах отличалось от написания в украинских документах.

Politeka

Несколько человек, которые являлись частью экипажа судна "Норд", сумели убежать из Украины через границу с Беларусью, предъявив на контрольно-пропускном пункте паспорта граждан РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, отметив, что утром 19 апреля двое украинцев рано утром пересекли границу.

"В аэропорту "Жуляны" на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г. Харьков", - написал Слободян на своей странице в Facebook. Он отметил, что инцидент смог произойти потому, что транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных в украинских документах.

Российский сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоированно в порт Бердянска. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. 10 апреля Горбенко выпустили из СИЗО.

Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Вечером 7 апреля пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.