Часть освобожденных из плена на Донбассе отказалась от лечения из-за внимания прессы

Такие данные озвучила глава офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая.
Такую информацию озвучила глава офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая, сообщает канал "112 Украина".
"Могу отметить - есть несколько случаев отказов от лечения в результате того, что люди не готовы оказаться под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались все освобожденные", - сказала Зарицкая.
По ее словам, что повышенное внимание к персонам освобожденных из плена оказалось неожиданно сложным испытанием.
"Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением - под давлением внимания СМИ и общественности. Совершенно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения и поехали домой. Для них это все сложно", - добавила Зарицкая.
Кроме того, как рассказала она, все остальные бывшие пленники террористов проходят курсы лечения по своему желанию. Возможность получить медицинскую и реабилитационную помощь была оказана всем.
Напомним, ранее глава СБУ заявили о том, что освобожденных из плена украинцев проверят на предмет вербовки.