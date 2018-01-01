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Часы, держатели для галстука и запонки. В Житомирской области обокрали квартиру мэра

Вчера, 23:50

Воры унесли с собой даже биометрический паспорт градоначальника.

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Виктор Весельский лишился запонок и держателей для галстука Фото: novograd.city
В Новоград-Волынском Житомирской области ограбили съемную квартиру председателя городского совета Виктора Весельского.

"Из квартиры похищены личные документы (биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу) и денежные средства в сумме 12 тысяч долларов, которые находились в металлическом сейфе", - сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что проникли злоумышленники в квартиру через дверь. В серванте находились десять наручных часов, пять пар мужских запонок и десять держателей для галстуков, которые также исчезли.

В полиции возбудили уголовное дело и расследуют факт кражи личного имущества.

Напомним, известную модель, светскую львицу и обладательницу титула "Мисс Украина-95" Владу Литовченко ограбили в Киеве, пока она находилась заграницей.

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Теги:  
Новоград-Волынский, Житомирская область, Виктор Весельский, кража, воровство
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