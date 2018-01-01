Чат с актером Остапом Ступкой

Чат в "Главреде"

Остап Ступка Главред

28 марта, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с актером театра и кино, народным артистом Украины

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.