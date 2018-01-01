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Чат с актером Остапом Ступкой

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Остап Ступка

Чат в "Главреде"

Остап Ступка
Остап Ступка Главред
28 марта, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с актером театра и кино, народным артистом Украины Остапом Ступкой.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Остап Ступка, актер, театр, кино, культура, Богдан Ступка
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