Чат с актером, признанным самым красивым мужчиной на конкурсе "Mister Sea World" Богданом Юсипчуком

Чат в "Главреде"

Богдан Юсипчук

11 мая, в 11.00, на сайте " Главред " состоится чат с украинским актером, спортсменом, моделью, признанным на международном конкурсе "Mister Sea World 2018" в Перу самым красивым мужчиной в мире,

Богдан Юсипчук – звезда сериалов "Возвращение Мухтара", "Дневники темного" и фильмов "Синевір", "Тіні незабутих предків", "Чунгул", "Крути 1918".

Богдан является обладателем титулов "Мистер Украина" в 2014-м и 2017-м годах. Он также вошел в топ-10 и получил титул "Мистер Конгениальность" на международном конкурсе красоты "Mister World 2017", который проходил в Великобритании. Теперь украинец победил на международном конкурсе "Mister Sea World 2018" в Перу, став первым мужчиной из Украины, который выиграл конкурс такого масштаба.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

Читайте наши новости в Facebook