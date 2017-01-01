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Чат с астрологом Игорем Никишиным

Вчера, 15:27
Игорь Никишин

Чат в "Главреде"

Игорь Никишин
Игорь Никишин Главред
В преддверии Нового года по Китайскому календарю, 15 февраля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с директором Украинского астрологического института Павла Глобы, астрологом Игорем Никишиным.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Никишин, астролог, прогноз, восточный новый год, знаки Зодиака, гороскоп
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