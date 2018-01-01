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Чат с экономистом и политологом Олегом Соскиным

Сегодня, 14:12

Чат в "Главреде"

Олег Соскин
Олег Соскин Главред
23 февраля, в 11.00, на сайте "Главред" состоится чат с экономистом и политологом, директором Института трансформации общества Олегом Соскиным.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Олег Соскин, экономист, политолог, НАТО, МВФ, дефолт, пенсионная реформа, правительство, выборы, война, Россия
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