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Чат с экс-министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко

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Владимир Огрызко

Чат в "Главреде"

Владимир Огрызко
Владимир Огрызко Главред
22 марта, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с руководителем Центра исследований России, бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
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