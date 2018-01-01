Чат с экспертом по вопросам Крыма Андреем Клименко

Чат в "Главреде"

Андрей Клименко Главред

8 июня, в 13.00, на сайте " Главред " состоится чат с главой наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", экспертом по вопросам Крыма, главным редактором сайта BlackSeaNews. В ходе чата гость "Главреда" расскажет о проблемах и угрозах, которые создает Россия для Украины в Черном и Азовском морях, а также поделится своим мнением по другим актуальным вопросам.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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