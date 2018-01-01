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Чат с экспертом по вопросам Крыма Андреем Клименко

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Андрей Клименко

Чат в "Главреде"

Андрей Клименко, без лого
Андрей Клименко Главред
8 июня, в 13.00, на сайте "Главред" состоится чат с главой наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", экспертом по вопросам Крыма, главным редактором сайта BlackSeaNews Андреем Клименко. В ходе чата гость "Главреда" расскажет о проблемах и угрозах, которые создает Россия для Украины в Черном и Азовском морях, а также поделится своим мнением по другим актуальным вопросам.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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Теги:  
чат, Андрей Клименко, Майдан иностранных дел, Крым, Азовское море, аннексия Крыма, оккупированные территории, Россия, Черное море
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