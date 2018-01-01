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Чат с экспертом по вопросам оборонных технологий Сергеем Згурцем

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Сергей Згурец

Чат в "Главреде"

Сергей Згурец
Сергей Згурец Главред
14 февраля, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express, экспертом по вопросам оборонных технологий Сергеем Згурцем.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Згурец, армия, вооружение, война, Джавелины, Россия, ОПК, оборонка, реорганизация войска
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