Чат с экспертом по вопросам оборонных технологий Сергеем Згурцем

Чат в "Главреде"

Сергей Згурец Главред

14 февраля, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express, экспертом по вопросам оборонных технологийм.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.