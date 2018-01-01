Чат с губернатором Закарпатья Геннадием Москалем

Чат в "Главреде"

Геннадий Москаль Главред

6 апреля, в 14.00, на сайте " Главред " состоится чат с губернатором Закарпатской области, бывшим главой Луганской областной военно-гражданской администрации

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.