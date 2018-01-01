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Чат с губернатором Закарпатья Геннадием Москалем

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Геннадий Москаль

Чат в "Главреде"

Геннадий Москаль
Геннадий Москаль Главред
6 апреля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с губернатором Закарпатской области, бывшим главой Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадием Москалем.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Геннадий Москаль, Закарпатье, губернатор Закарпатской области, ОБСЕ, Венгрия, Донбасс, война
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