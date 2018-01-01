Чат с лидером группы "ТІК" Виктором Бронюком

Чат в "Главреде"

Виктор Бронюк

26 июля, в 10.00, на сайте " Главред " состоится чат с лидером группы "ТІК", певцом, общественным деятелем. В ходе чата Виктор расскажет о новой лирической композиции "Злива", на которую уже совсем скоро он представит клип, об общественной деятельности Виктора Бронюка, в частности, об онлайн-проекте ОСББ, общении с молодежью, волонтерстве и деятельности Благотворительного фонда "Подільська громада", главой правления которого он является.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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