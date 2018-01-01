Чат с основательницей "Территории А" Анжеликой Рудницкой

Чат в "Главреде"

Анжелика Рудницкая Facebook.com

18 апреля, в 11.30, на сайте " Главред " состоится чат с певицей, телеведущей, основательницей "Территории А", волонтером, советником министра культуры Украины. В ходе чата речь пойдет о фестивале на Донбассе "Авдеевка ФМ", программе "Український Схід", выставках Анжелики, которые сейчас проходят в Киеве и Северодонецке, конечно же, о творчестве и многом другом.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.