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Чат с певицей Русланой

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Руслана

Чат в "Главреде"

Руслана
Руслана
21 мая, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с певицей, первой украинской победительницей на "Евровидении", народной артисткой Украины Русланой.

В ходе чата Руслана расскажет о своем экзотическом шоу, которое она представила во время "Евровидения-2018" в Лиссабоне, о новом проекте Wild Energy, о своей миссии в рамках социальной инициативы #ЧистаЕнергія, о новом сингле и многом другом.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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Теги:  
чат, Руслана, культура, музыка, шоу-бизнес, Евровидение, Лиссабон, Melovin, энергия
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