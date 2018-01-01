Чат із письменником, актором та співаком Антіном Мухарським

Чат у "Главреді"

Антін Мухарський Tv.ua

21 червня, о 12.30, на сайті " Главред " відбудеться чат із письменником, актором, співаком, телеведучим, також відомим під псевдонімом Орест Лютий. Під час чату наш гість розкаже про те, як йому живеться в еміграції, і як розвивається та сприймається його творчість у Європі, а також він поділиться своїми думками з приводу гострих політичних, соціальних та культурних тем.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що вас цікавлять, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram