Чат с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко

Чат в "Главреде"

Павел Розенко Главред

15 марта, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с вице-премьер-министром Украины по вопросам социальной политики

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.