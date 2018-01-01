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Чат с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко

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Павел Розенко

Чат в "Главреде"

Павел Розенко
Павел Розенко Главред
15 марта, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с вице-премьер-министром Украины по вопросам социальной политики Павлом Розенко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, Павел Розенко, Кабинет министров, вице-премьер, социальная политика, пенсии, минимальна зарплата, уровень жизни, правительство, субсидии
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