Чат со звездами мирового балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
12 марта, в 10.00, на сайте "Главред
" состоится чат со звездами мирового балета, премьером Национальной оперы Украины и прима-балериной Национальной оперы Украины Александром Стояновым
и Екатериной Кухар
, которые расскажут о предстоящей премьере мистического балета "Children of the Night" ("Дети ночи"). Также артисты поделятся информацией о тонкостях и нюансах в мире балета.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.