Чат со звездами мирового балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым

Чат в "Главреде"

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

которые расскажут о предстоящей премьере мистического балета "Children of the Night" ("Дети ночи"). Также артисты поделятся информацией о тонкостях и нюансах в мире балета.

12 марта, в 10.00, на сайте " Главред " состоится чат со звездами мирового балета, премьером Национальной оперы Украины и прима-балериной Национальной оперы Украины

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.