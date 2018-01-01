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Чат со звездами мирового балета Екатериной Кухар и Александром Стояновым

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Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Чат в "Главреде"

Екатерина Кухар, Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
12 марта, в 10.00, на сайте "Главред" состоится чат со звездами мирового балета, премьером Национальной оперы Украины и прима-балериной Национальной оперы Украины Александром Стояновым и Екатериной Кухар, которые расскажут о предстоящей премьере мистического балета "Children of the Night" ("Дети ночи"). Также артисты поделятся информацией о тонкостях и нюансах в мире балета.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостями "Главреда" и задать им все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Теги:  
чат, балет, культура, Национальная опера, Екатерина Кухар, Александр Стоянов, театр, Танці з зірками
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