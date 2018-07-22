"Чего я тебя должен везти бесплатно". На Тернопольщине водитель автобуса нахамил онкобольному ветерану АТО

Инцидент произошел в автобусе сообщением "Тернополь-Лановцы".

Водитель междугороднего автобуса сообщением "Тернополь-Лановцы" отказался бесплатно везти страдающего от онкологического заболевания ветерана АТО, направляющегося домой.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook пользовательницей Ольгой Подгорной-Коцюбой.

"22.07.2018., Рейс" Тернополь-Лановцы " Это быдло отбросило удостоверение участника АТО со словами: "Чего я тебя должен везти бесплатно? Не взял пассажира, который девять месяцев пробыл на передовой. Кроме того, на автобус пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии, лечится уже больше года. Где справедливость? Если б таких водителей отправлять на Восток, то были бы они такие борзые?", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье водитель машррутки поскандалил из-за льгот бойца АТО, а в Черновцах ветераны военного конфликта на Донбассе проучили агрессивного водителя и его коллег.

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