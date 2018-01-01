Черкасский чиновник повесился на окне собственного кабинета, обвинив во всем руководство. Видео

Первым самоубийцу обнаружил сторож райадминистрации.
Самоубийца надел петлю на шею и выпрыгнул из окна своего кабинета. Как сообщил в Facebook журналист Сергей Радченко, тело чиновника обнаружили около семи утра в петле между вторым этажом, где был его кабинет, и первым. Работал мужчина в финансовом отделе.
Первым самоубийцу обнаружил сторож райадминистрации, которого после пережитого пришлось самого госпитализировать в больницу с сердечным приступом.
Погибшему было 40 лет, своей семьи у него не было. В соцсетях Вячеслава называют "очень хорошим, порядочным человеком".
В последнем в жизни письме Вячеслав Власенко обвинил в своем решении свое руководство, брата и даже родную мать. Письмо он создал ночью на работе, распечатал, разнес по кабинетам и совершил самоубийство.
Поступок мужчины не понимают ни коллеги, ни семья. В гости к родным он не ездил, телефон на праздники выключал.
Ранее в полиции раскрыли подробности смерти мальчика в Одесской области. Предварительная причина смерти ребенка — суицид.