Черниговца привязали к столбу с табличкой "Я - ватник" и заплевали лицо. Видео

Речь может идти о задержанном полицией несколько дней назад мужчине, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни.







В Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник".

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.



Как отмечает издание, первая информация об инциденте появилась на странице пользователя Facebook Александра Тарнавского, который вел прямую трансляцию в соцсети с места событий.

Тарнавский снимал на видео привязанного к столбу мужчину и убеждал прохожих в том, что этот человек отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних, а также разбил памятник Героям Небесной Сотни в центре Чернигова.

На замечания прохожих о негуманном отношение к человеку, Тарнавский предлагал им отвязать мужчину. При этом он периодически подходил к мужчине и плевал ему в лицо.

Незадолго до этого Тарнавский, который, судя по его странице в соцсети, может иметь отношение к "Азову", выложил короткий ролик, на котором мужчина в такой же одежде "случайно падает" на заемлю.

"Несколько часов назад этот ватник повредил стенд с фотографиями Небесной Сотни в Чернигове. Рядом оставил записку, в которой указал, что он, Мельниченко Владимир Борисович, просит убежища в своей родине России. Пока полиция вывела его из машины для фотографии, неожиданный порыв ветра свалил гниду с ног. Чернигов - не тот город, где прокатит "русский мир", - написал он.

Примечательно, что один из патрульных, прибывших на место, по-дружески пожал руку Тарнавскому и его соратникам. "Это купленные патрульные наши, все нормально", - заявил один из активистов.

Речь может идти о задержанном полицией несколько дней назад мужчине, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади.

"Вечером 15 июля по вызову немедленно выехали наряды патрульной полиции и Управления полиции охраны. На месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего черниговца, который бросил в памятник стеклянную бутылку. Рядом с хулиганом полицейские изъяли еще восемь стеклянных бутылок. Задержанный ранее уже имел проблемы с законом, в конце прошлого месяца он освободился из мест лишения свободы, где с 2008 года отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних", - сообщили в полиции.

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