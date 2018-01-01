Чиновник сообщил, что украинцам 7-8 тысяч гривень достаточно для жизни

Сергей Кравченко отметил, что если не покупать автомобиль и дорогую одежду, то такой суммы в месяц вполне достаточно.

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Заработной платы в размере 7-8 тысяч гривень вполне достаточно для жизни украинца, особенно если у него нет машины. С таким заявлением выступил заместитель главы Государственной службы занятости (ГСЗ) Сергей Кравченко.

"7-8 тысяч гривен — это зарплата на которую человек может жить, а не существовать. Вот 3 тысячи, то это действительно мало. Я сомневаюсь, что на эти деньги можно жить", - цитирует УНН чиновника , отвечавшего на вопрос, покрывают ли зарплаты украинцев их потребности.

По словам Кравченко, 7-8 тысяч гривен для человека, проживающего в маленьком городке, вполне достаточно. Кроме того, на сколько такая заработная плата является конкурентной и достаточной для достойного существования зависит от того, есть ли у человека автомобиль или нет.0

"По моему мнению, если жить и не покупать ежемесячно какие-то вещи, дорогую одежду, не покупать автомобиль, то заработной платы в 7-8 тысяч гривен вполне достаточно, особенно в летний сезон. Касательно же зимнего периода, то ситуация может различаться в зависимости от того, покрывает ли субсидия расходы на оплату коммунальных услуг (ведь может быть разная площадь жилища, количество прописанных людей, тип отопления, которое используется)", — отметил Кравченко.

Как сообщалось ранее, в Украине модернизировали процедуру получения справки о размере пенсии и зарплаты.

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