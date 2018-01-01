Чиновники пояснили ситуацию с проблемным ВНО по английскому

Школьники из десятков городов страны жаловались на плохое качество звука во время аудирования.

Школьники жалуются на плохой звук аудирования ВНО по английскому Фото: Facebook/УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования попытался пояснить выпускникам школ причину сомнительного качества заданий на ВНО по английскому языку, на которое массово жаловались во многих населенных пунктах.

"Участники тестирования могут быть уверены, что для беспокойства нет причин. Сама система ВНО отработана достаточно, чтобы быть не уязвимой к отдельным организационным проблемам тестирования", - сказано в сообщении центра в Facebook.

Отмечается также, что поступило много жалоб, в том числе на плохое качество звука во время аудирования, которое, к слову, было проведено на ВНО впервые.

"Умань. Качество записи – ужасное! Открытые окна, старый магнитофон, который скрипел, неразборчивый текст – это называется тест на аудирование? Однозначно, этот кусок теста провалено! Вами провалено! И прятать голову в песок и заявлять о проведении ВНО по иностранному языку – это позор полный!", - пишет в Facebook пользователь Елена Ткачук.

Однако в УЦОКО отметили, что разное качество звука предусмотрено заданиями, поскольку выпускники должны по окончании школы иметь навыки общения с иностранцами, которые могут говорить с различной тональностью.

Напомним, на ВНО-2018 зарегистрировалось 335 тысяч 843 человека. В минувшем году сдать оценивание выразили желание 240 тысяч 881 человек.

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