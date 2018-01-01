Число заказных убийств в Украине выросло вдвое

Ни одно дело относительно заказных убийств в этом году, не было направлено в суд.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.
По данным ГПУ, в уголовных делах по фактам этих преступлений трем лицам сообщено о подозрении, однако ни одно дело относительно заказных убийств в этом году, не было направлено в суд.
Напомним, в среду, 18 июля, в Ровно на автомобильной стоянке возле рынка застрелили 42-летнего мужчину. Ровенские СМИ уточняют, что это бизнесмен.
Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли между автомобилями.
Позже заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Ровенской области, начальник уголовной полиции Сергей Волков заявил, что на парковке у ТЦ "Партизан" в Ровно был убит частный предприниматель, который ранее занимался добычей янтаря.
"Труп обнаружен между автомобилями, один из которых принадлежит погибшему. Также установлены и осмотром зафиксированы три гильзы калибра 9 мм. Прозвучали три выстрела. На трупе видно одно проникающее ранение. Выстрелы происходили из пистолета", - цитирует Волкова местное издание "ЧаРівне".
Полиция разыскивает киллера, в городе введен оперативный план перехвата.
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