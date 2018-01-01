"Что это за пародия на Порнхаб?". В соцсетях затроллили логотип бренда "Ukraine NOW UA"

Люди удивляются блеклости лого и его похожести на лого известного порносайта.

В четверг, 10 мая, Кабинет министров Украины утвердил бренд Украины "Ukraine NOW ua" ("Украина сейчас") для популяризации страны в мире.

Помимо этого публике был представлен разработанный совместно с экспертами из Великобритании логотип, который в будущем планируют сделать основой бренд-бука.

"Логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но и как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов", - указывается на сайте правительства. В соцсетях, однако, посчитали, что логотип получился крайне неудачным - комментаторы указывают, что он невыразительный и, к тому же, напоминает логотип порносайта PornHub.

В комментарии 112 госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко отметил, что на разработку самого логотипа не было потрачено ни копейки.

"А есть бренд-бук: это модуль-блоки, которые можно использовать для того, чтобы сделать визитки, чтобы повесить логотип на наружную рекламу, чтобы правильно вписать его вотермарком в какой-то ролик. Этот бренд-бук будет разрабатываться через ProZorro. Там кто дешевле даст – тот и будет делать", - сказал чиновник.

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