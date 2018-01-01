"Что, уср*лись?" Таинственный ролик с пугающей Савченко вызывает шок: видео

Нардеп провокационные кадры пока не прокомментировала.
В Youtube распространено видео, на котором Савченко стоит в черной одежде на фоне пустого сессионного зала Верховной Рады.
На кадрах нардеп предстает со зловещей улыбкой и пугающим взглядом. После загадочной музыки и затяжного молчания Савченко произносит лишь короткую фразу.
"Бабах! Что, уср*лись?", - резко проговаривает Савченко и на губах застывает жуткая улыбка
Официальных комментариев от Савченко или ее сестры о том, имеет ли нардеп отношение к загадочному ролику, пока не поступало.
Напомним, ранее известный журналист Вячеслав Чечило заявил, что из народного депутата Надежды Савченко слепили революционера, собравшегося устроить перевот, прекрасно зная, что ее стоит отвести к врачу.