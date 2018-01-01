"Чтобы послали на*уй?": главу Минспорта Украины высмеяли за запоздавший призыв к бойкоту ЧМ-2018

Пользователи недоумевают, почему письма c призывом к бойкоту были направлены министром всего за несколько дней до начала ЧМ-2018.

Игорь Жданов УНИАН

В Сети раскритиковали письмо министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова к министрам спорта 31 страны с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Одно из таких писем, адресованное французскому министру Лауре Флессель и датированное 11 июня, Жданов опубликовал в Facebook.

"Написал письма на всех министров, ответственных за спорт, из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку", - подписал фото Жданов.

Пользователи недоумевают, почему письма c призывом к бойкоту были направлены министром всего за несколько дней до начала ЧМ-2018.

Например, журналист Александр Дубинский отмечает, что если сборная страны отправляется на соревнования такого уровня, значит поездка заведомо одобрена Минспорта.

"Министр спорта Игорь Жданов призывает 35 министров спорта из стран-участников (их 32) Чемпионата мира по футболу в России бойкотировать соревнования на политическом уровне. Вот объясните мне, как можно быть таким болваном? Если сборная страны едет на чемпионат в РФ, значит эта поездка уже санкционирована на уровне министра спорта. Какой после этого, бл..дь, уже бойкот? Для чего это письмо за 3 дня до чемпионата Чтобы послали на..уй? Понабирали министров на парковке "Ашана", и теперь стабильно выглядим на весь мир идиотами", - удивился Дубинский.

Журналист Юрий Романенко уверен, что ни одна из стран участниц ЧМ-2018 не станет ломать свои планы за несколько дней до начала состязаний.

"Министр Жданов призывает бойкотировать ЧМ-2018. Меня всегда поражал этот идиотизм бессмысленных заявлений. Ведь реально и ежу понятно, что ЧМ-2018 пройдёт и срывать его надо было задолго до. Сейчас никто не будет ломать свои планы из-за Украины. Если Германия, Швеция, Финляндия дали добро на Северный поток-2, то с какой стати они должны бойкотировать ЧМ? Это же очевидно на уровне элементарной логики. И единственное, что сейчас может делать Украина - готовится к тому, что будет ПОСЛЕ ЧМ-2018", - пишет Романенко в Facebook.

Пользователи оставляют под постами язвительные комментарии:

"С таким успехом могли призывать бойкотировать Роттердам+. Но конечно же не будут сами себе больно делать", - пишет Роман Маланка.

"Певно ці усі призови направленні на внутрішнє споживання в Україні мовляв бачите ми щось робим...", - предполагает Роман Бигус.

"Поезд не остановили, так хотя бы на вокзале напердим", - написал Viktor Kozhevnikov.

"Міністр добре скористався нагодою, щоб дізналися про його існування", - иронизирует Andrii Melnyk.

В четверг, 14 июня, в России стартует Чемпионат мира по футболу-2018.

В этот день пройдет первый и единственный матч - в 18.00 на московских "Лужниках" в групповом этапе (группа А) сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram