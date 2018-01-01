"Чтобы спецназ СБУ всех поставил раком". Тука жестко высказался по поводу наведения порядка на Донбассе

Кроме того, чиновник усомнился в том, что в условиях донбасского конфликта уместна "повальная демократия".

Георгий Тука УНИАН

Заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил собственное, довольное радикальное видение ситуации "наведения порядка на Донбассе".

"В момент войны, в момент внутренней нестабильности, в момент неимоверного разгула коррупции я не являюсь, сторонником, извините за выражение, повальной демократии. Я бы хотел, чтобыы в Донбасс приехал спецназ СБУ, поставил всех раком, извините, и навел порядок. Как я в свое время это делал в свое время со спецназом в Луганской области", - заявил чиновник в эфире "112 канала".

Напомним, ранее Тука рассказала, сколько времени может занять развитие устойчивого мира на Донбассе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram