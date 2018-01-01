Чубаров заявил о давлении на крымских татар в связи с выборами президента РФ в Крыму

По словам крымскотатарского лидера, спецслужбы заставляют людей идти на избирательные участки.

Чубаров заявил о давлении на крымскотатарскую часть электората полуострова УНИАН

В России пытаются повысить явку на избирательные участки аннексированного полуострова Крым за счет представителей крымских татар

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за полное неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года", - отметил он.

По словам Чубарова, влияние на людей пытаются оказать даже российские спецслужбы, которые выполняют указания Кремля.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизирует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за полное неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года", - акцентировал он.

Чубаров добавил, что активную работу российские спецслужбы ведут в учебных учреждениях. В частности, оказывалось давление на студентов крымскотатарского происхождения в Крымском индустриально-педагогическом университете. Молодым людям намекали, что они должны проявить активность на выборах президента, иначе возникнут проблемы с дальнейшим обучением. Аналогичная ситуация наблюдалась и в школах полуострова, где учителя вынуждены проводить беседы с учениками, а через них и с родителями.

Крымскотатарский лидер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать на предстоящих выборах явку по всей территории Крыма выше, чем в целом по России.

Как ранее сообщалось, российские звезды объединились и записали гимн Путину. Точнее, его называют гимном движения "Команда Путина" в поддержку российского президента и кандидата на выборах-2018.