Цивилизованная дискуссия или госизмена: украинского социолога обвинили в искажении данных. Видео

Виталина Буткалюк утверждает, что украинцы стремительно беднеют, однако ее исследования многие поставили под сомнение.

Виталина Буткалюк в эфире телеканала "Рада". Фото: кадр из видео

Небывалая социологическая дискуссия разгорелась вокруг персоны сотрудницы Института социологии НАН Украины Виталины Буткалюк. Причиной послужило исследование, которое социолог обнародовала в эфире телеканала "Рада".

По словам Буткалюк, украинские семьи беднеют и заработанных средств в последнее время им с трудом хватает на базовые потребности.

"Уровень бедности в Украине носит массовый характер. С этим спорить странно. Потребление продуктов питания снизилось. Например, в 2013 году один украинец потреблял 62 кг мяса в месяц, в 2016 году — уже 56 кг. Рыбу и морепродукты покупают на треть меньше", — рассказала она.

Данные социолога поставили под сомнение блогеры и лидеры общественных мнений. Так, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook заявил, что сейчас автомобиль есть у каждого пятого украинца и до нищеты гражданам Украины еще далеко. Другие пользователи социальной сети возмущались, что Буткалюк работает в государственной структуре, получает зарплату из бюджета и при этом публично высказывает искаженные социологические данные.

"Да, я работаю в НАНУ, получаю зарплату из налогов, но задача науки — быть близко к объективности. И если проблема существует, о ней надо говорить и поднимать цивилизованную дискуссию", - ответила критикам Буткалюк.

В выступлении Буткалюк отметила, что бедными во всем мире считают семьи, которые тратят 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей (еда, оплата жилища, одежда).

"...по самооценкам наших соотечественников, только 12% населения считают, что им хватает на все необходимое, за исключением возможности делать сбережения. И лишь у двух процентов ответивших (1,8%) дохода хватает на все необходимое и они делают сбережения. В полном достатке живет 0,6% респондентов!" - написала социолог в своем посте на Facebook.

Коллеги-социологи, которые поддерживают сотрудницу НАНУ, утверждают, что в сокрытии реальных социологических данных заинтересованы специалисты, которые выполняют заказ Банковой и поддерживают курс президента Петра Порошенко.

Напомним, ранее социолог Ирина Бекешкина рассказал о возможных трех вариантах развития событий на политической арене Украины в 2018 году.