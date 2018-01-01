"Цвета грязных апельсинов". На Донбассе выпал необычный снег

Причины такого радикального изменения цвета снега никто пока назвать не может.

В Горловке, Донецке, Луганске и некоторых других населенных пунктах на территориях, временно контролируемых террористами группировок "ЛНР" и "ДНР" в понедельник, 19 марта, выпал снег рыжеватого оттенка.

Множество сообщений подобного рода люди опубликовали горожане в социальных сетях.

Некоторые пользователи рассказывают, что не видят изменений в цвете снега. Другие отмечают, что рыжий снег не видно, потому что утром шел снег белого цвета. Причины такого радикального изменения цвета снега никто из назвать не может.

Некоторые все же выдвигают предпололожение, что снег мог окраситься пылью с терриконов. Другие говорят, что снег окрасился из-за песка, попавшего в атмосферу. Сообщения об инцидентах от "местных властей" отсутствуют.

Напомним, ранее волонтер рассказал о реалиях захваченной части Донбасса.