Сегодня, 12:22 RSS

"Д**чил на детей": в Киеве педофила избили прутом, опубликовано видео

Сегодня, 11:55

Извращенца задержали в парке на Дорогожичах.

lsdbh7
В Киеве наказали педофила Скриншот
В Киеве, в парке на Дорогожичах, неравнодушные люди задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к гуляющим детям.

При этом на видео, опубликованном пользователем Юлией Киндеевой, видно, что мужчина в наказание получил удары прутом.

"Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипи**ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи*оров, есть ещё и наши сознательные ребята", — рассказала Киндеева в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Киев, педофил, избиение
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности