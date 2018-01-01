"Д**чил на детей": в Киеве педофила избили прутом, опубликовано видео

Извращенца задержали в парке на Дорогожичах.

В Киеве наказали педофила Скриншот

В Киеве , в парке на Дорогожичах, неравнодушные люди задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к гуляющим детям.

При этом на видео, опубликованном пользователем Юлией Киндеевой, видно, что мужчина в наказание получил удары прутом.

"Это существо было поймано в парке на Дорогожичах. Оно было не в состоянии удержать свою пипи**ку в штанах, поэтому решило среди белого дня подро*ить на рядом гуляющих детей. Что ж, чувак, видимо, не знал, что в Киеве помимо таких же пи*оров, есть ещё и наши сознательные ребята", — рассказала Киндеева в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.

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