"Да иди на *** Ты детективам веришь, или что?": НАБУ опубликовала прослушку Холодницкого

Обнародование данных объяснили необходимостью "снятия спекуляций вокруг этой темы".
Обнародование данных НАБУ объяснило "общественным резонансом" и необходимостью "снятия спекуляций вокруг этой темы".
В ведомстве подчеркнули, что следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генпрокуратурой.
Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.
Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.