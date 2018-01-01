"Да иди на *** Ты детективам веришь, или что?": НАБУ опубликовала прослушку Холодницкого

Обнародование данных объяснили необходимостью "снятия спекуляций вокруг этой темы".

НАБУ показало, что «нарыла» на Холодницкого. УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты аудиозаписей, которые сделали в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Обнародование данных НАБУ объяснило "общественным резонансом" и необходимостью "снятия спекуляций вокруг этой темы".

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного Генпрокуратурой.

Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.