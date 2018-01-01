"Давай драться, черт, б*ядь". В сети обсуждают видео, на котором футбольный фанат "строит" полицию

Футбольные ультрас и "Беркут"вступили в конфликт из-за фаеров на футбольном матче.

Соцсети всколыхнуло видео, на котором фанат харьковского футбольного клуба "Металлист" грубо общается с полицейскими.

Запись была размещена в группе "Наш Харьков" на странице в Facebook. Фанат бьет полицейских по шлемам и предлагает им подраться: "Ну ты ж хочешь драться - давай драться, б**дь. Меня залили только что, палками пи*дили, ты мужик или нет, давай драться, черт ты, б**дь. Кто-то из вас есть смелый? С палками вы толпой можете всех...", - говорит фанат полицейским, которые в ответ никак не реагируют.

Видео породило множество дискуссий в сети. Часть людей критикует молодого человека за его поведение, часть отмечает, что не известно, что произошло до того, как было записанно опубликованное видео, но в целом реакция зрителей оказалась резко негативной. Комментаторы отмечают, что правоохранители действовали слишком нерешительно, а фанат действовал провокационно. Общий лейтмотив высказываний о терпимости полицейских: в другой стране молодой человек сразу оказался бы в наручниках.

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Позже ультрас "Металлиста" рассказали о своем видении ситуации: по их версии, полицейские решили словить фанатов, использовавших пиротехнику и на выходе с фан-сектора выдергивать людей, которые, по мнению правоохранителей, были причастны к зажжению фаеров на трибунах во время матча, а после того, как фанаты дали отпор, "подоспела поддержка в виде космического спецназа из всем печально известного подразделения".

"Тактики-супермэны не нашли ничего лучше, как прыгнуть толпой на стоящего человека, залить его газом и отоварить градом дубинок. Но фанаты своих не бросают и коллегу вытащили из цепких рук блокпостовых рэйнджеров. Блюстители вселенского порядка было собрались удовлетворяться чувством выполненного долга, но нет. Человек, который попался под их карающую руку, оказался не просто фанатом, а участником боевых действий, у которого боевых дней больше, чем у всей этой гопкомпании. Это факт не в стиле "я е*бал, я воевал", а зарисовочка, дающая понять, что ребята ну совсем про*бались с выбором жертвы. Естественно, пострадавший от налетчиков в касках, захотел разъяснений от вторых. Здесь то и наступает момент на видео", - говорится в сообщении ультрас "Металлиста" на странице в Facebook.

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