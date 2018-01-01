"Давайте обос*ым его!" Ветераны АТО поколотили "пророссийского" экс-депутата в Чернигове

На видеозаписи, опубликованной Тарнавским, видно как активисты плюют в мужчину.

В Чернигове участники боевых действий на Донбассе устроили потасовку с бывшим депутатом областного совета Андреем Кислым, проживающим ныне в Беларуси, которого они подозревают в приверженности идеям "русского мира".

Об этом сообщил экс-боец "Азова" Андрей Тарнавский в Facebook, приложив видео "разборок".

"Андрей - бывший депутат Черниговского областного совета. Сейчас живет заграницей, так как "его родину оккупировали нацики, которые ранее пьянствовали и кололись" (...) Утверждает, что "украинцы живут на шиши, которые европейский господин платит за мытье унитазов" (...) Очень много пишет о войне и нашем единстве с Россией. И вот Андрей приехал в Чернигов, и пошел в кафе на площади, где встретил ребят из Донецка. Ребят, потерявших свой дом, но выбравших Украину. Ребят, которые уже видели подобных Андрее в 2014 году у себя", - написал Тарнавский.

На видеозаписи, опубликованной Тарнавским, видно как активисты плюют в Кислого, используя ненормативную лексику. "Расскажи про Виктора Федоровича (Януковича. - Прим.), твоего президента, расскажи, что мы нацики тыпые, расскажи! Из-за таких как ты тут война, мразь! И вот скажи в лицо донецким то, что ты думаешь", - говорит голос за кадром. После этого в "беседу" вступает "донецкий": "Ты был в Донецке когда-то? Ты был в Донецке, ты, мразь?! Пид*р! Давайте обос*ым его все!"

На отдельно опубликованных скриншотах видно, что к экс-депутату применяют физическую силу.

Напомним, с неделю назад в Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник". Тогда Александра Тарнавского вел прямую трансляцию акции в соцсети.

Он снимал на видео привязанного к столбу мужчину и убеждал прохожих в том, что этот человек отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних, а также разбил памятник Героям Небесной Сотни в центре Чернигова. На замечания прохожих о негуманном отношение к человеку, Тарнавский предлагал им отвязать мужчину. При этом он периодически подходил к мужчине и плевал ему в лицо.

Примечательно, что один из патрульных, прибывших на место, по-дружески пожал руку Тарнавскому и его соратникам. "Это купленные патрульные наши, все нормально", - заявил один из активистов.

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