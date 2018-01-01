"Давно такого не было". В "ЛНР" пытаются скрыть множество трупов убитых на Донбассе боевиков

Недавнее обострение конфликта на Донбассе, судя по косвенным "уликам", дорого обошлось террористам.

Морг. Иллюстративное фото УНИАН

Террористы из группировки "ЛНР" в ходе недавнего обострения военного конфликта на Донбассе понесли большие потери и всеми силами пытаются их скрыть от общественности.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter медик Александр Чернов (некогда житель Донецка).

По его информации, врачам и санитарам в городском морге Сорокино (до декоммунизации − Краснодон), куда доставили крупную партию трупов, боевики приказали держать это в строжайшей тайне.

"В сумерках привезли 3-5 трупов, огнестрелы, 1-2 суточной давности! Проходят как "военнослужащие "ЛНР". Персонал такого давно не помнит: но велено заткнуться и объяснили, что это "с севера, с фронта". А не в Луганск и не Стаханов - потому что "так надо"!", − написал Чернов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист рассказал о перевороте в "ЛНР", закончившемся "множеством трупов".

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