"Дегенеративный народ". Скандальный журналист Гордон отличился новым заявлением

Дмитрий Гордон отметился очередным неоднозначным высказыванием.

Дмитрий Гордон отличился новым заявлением Кадр из видеоролика «Evolution of Mom Dancing» YouTube

Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинский народ "дегенеративный", поскольку выбрал себе "дегенеративную власть".

В войне на Донбассе виноваты президент России Владимир Путин, украинская власть и западные страны, заявил Гордон в эфире канала "112 Украина".

"За то, что происходит в Украине, на оккупированных территориях в частности, нужно сказать "спасибо" Путину, обдолбаным россиянам, нашей дегенеративной власти, которую избрал наш В основном, к сожалению, дегенеративный народ, а также нашим европейским партнерам, которые, как всегда, проявили малодушие и не выполнили свои обязательства Будапештского договора. Они спрятали, как страусы, голову в песок и думают о своих "бабках", которые нажил в союзе с путинской Россией", — подчеркнул Гордон.

Напомним, ранее экс-народный депутат Ирина Фарион назвала украинцев "тупыми".

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