Декоммунизация по-киевски: Маршала Жукова решили сменить на Кубанскую Украину

60% проголосовавших переименование поддержали.

Пресс-служба КГГА

Киевские депутаты собираются переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе Киева в улицу Кубанской Украины.

Как сообщает пресс-служба киевской администрации, это решение поддержали члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

"Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине", — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что общественное обсуждение данного предложения проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года. В итоге 60% проголосовавших переименование поддержали.

Ранее в Харькове облили краской памятник Жукову. "В следующий раз мы придем за ним (памятником)!", — заявили националисты.