Дело Бубенчика. Активисту Майдана грозит пожизненное

Прокуратура просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд перенес заседание по делу Ивана Бубенчика УНИАН

Печерский районный суд перенес на 17 мая заседание по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику , подозреваемому в посягательстве на жизнь правоохоранителей и незаконном обращении с оружием.

Такое решение было принято следственным судьей Алексеем Соколовым из-за отсутствия народных депутатов, которые подали ходатайство о взятии Бубенчика на поруки.

При этом суд попросил защиту активиста обеспечить присутствие депутатов на следующем заседании.

Прокуратура просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По мнению обвинения, Бубенчик может скрываться от следствия и суда и уничтожить или исказить доказательства, сообщает "Украинская правда".

В то же время, адвокаты утверждали, что подозрение и риски являются необоснованными, доказательства — ненадлежащими, задержание майдановца было незаконным, а он должным образом не уведомлен о подозрении.

В частности, по словам защиты, в процессе обыска оружие было изъято не у Бубенчика, а у другого лица.

Сам активист, комментируя журналистам свое подозрение, сказал, что не понимает, "как можно обвинять защитника народа".

Отвечая на вопрос, будет ли он носить электронный браслет в случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, он утверждал, что не будет.

"Прокуратура на сегодня день вообще не служит народу Украины", — отметил Бубенчик.

Кроме того, представитель Генеральной прокуратуры заявил о том, что Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 милиционеров в ходе Евромайдана, грозит пожизненное тюремное заключение, сообщают "Українські Новини".

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

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