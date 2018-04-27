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Дело Бубенчика. Активисту Майдана грозит пожизненное

Сегодня, 18:33

Прокуратура просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Иван Бубенчик
Суд перенес заседание по делу Ивана Бубенчика УНИАН
Печерский районный суд перенес на 17 мая заседание по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, подозреваемому в посягательстве на жизнь правоохоранителей и незаконном обращении с оружием.

Такое решение было принято следственным судьей Алексеем Соколовым из-за отсутствия народных депутатов, которые подали ходатайство о взятии Бубенчика на поруки.

При этом суд попросил защиту активиста обеспечить присутствие депутатов на следующем заседании.

Прокуратура просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

По мнению обвинения, Бубенчик может скрываться от следствия и суда и уничтожить или исказить доказательства, сообщает "Украинская правда".

В то же время, адвокаты утверждали, что подозрение и риски являются необоснованными, доказательства — ненадлежащими, задержание майдановца было незаконным, а он должным образом не уведомлен о подозрении.

В частности, по словам защиты, в процессе обыска оружие было изъято не у Бубенчика, а у другого лица.

Сам активист, комментируя журналистам свое подозрение, сказал, что не понимает, "как можно обвинять защитника народа".

Отвечая на вопрос, будет ли он носить электронный браслет в случае, если суд удовлетворит ходатайство прокуратуры, он утверждал, что не будет.

"Прокуратура на сегодня день вообще не служит народу Украины", — отметил Бубенчик.

Кроме того, представитель Генеральной прокуратуры заявил о том, что Бубенчику, подозреваемому в убийстве 2 милиционеров в ходе Евромайдана, грозит пожизненное тюремное заключение, сообщают "Українські Новини".

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали и вручили подозрение участнику Революции достоинства Бубенчику. Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

Позднее Бубенчику объявили об изменении подозрения и официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей.

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Иван Бубенчик, Евромайдан, суд, Генпрокуратура, пожизненное
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