Дело Бубенчика. Суд отложил избрание меры пресечения, нардепы готовы взять активиста на поруки

Адвокат Бубенчика просил об отсрочке в судебном заседании.

Иван Бубенчик в зале суда УНИАН

Во вторник вечером, 3 апреля, Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрание меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика , который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, сообщил судья во время заседания.

"Следственный судья постановил объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", — сказал он.

Адвокат Бубенчика просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела. Кроме того, он заявил об отводе следственного судьи.

Вместе с тем народные депутаты готовы взять на поруки активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, заявил народный депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты взять Бубенчика на поруки, сообщает "Украинская правда".

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомич", — ред.)", — отметил он.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане.

"Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом", — сказал Парасюк.

В свою очередь Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской считает, что закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Ивану Бубенчику.

"Во-первых, об этом еще рано говорить. Во-вторых, там нет статьи 115 (УК), там только есть статья о покушении на правоохранителей, а в-третьих, этот закон является ничтожным, поскольку прописан так, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу, в котором говорится о том, что любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен", — сказал Донской корреспонденту УНИАН.

Как сообщает "Страна", под зданием Печерского суда в Киеве, где проходит заседание об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве "беркутовцев" активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, собрались члены "Национальных дружин.

Напомним, 3 апреля стало известно о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

В свою очередь, в соцсетях отреагировали на задержание активиста Евромайдана Бубенчика.